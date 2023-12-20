Будапешт выступает против соглашения по реформе системы миграции и предоставлению убежища в Евросоюзе. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто в среду, 20 декабря, сообщает Korrespondent.net со ссылкой на информагентство AFP.

"Мы самым решительным образом отвергаем этот пакт о миграции. Мы не пустим никого против нашей воли. Никто из Брюсселя или откуда-нибудь еще не может нам говорить, кого мы можем пускать", - заявил венгерский чиновник.

Италия и Испания приветствовали договоренности Совета ЕС и Европарламента (ЕП) о реформе системы миграции. Премьер Испании Педро Санчес назвал соглашение ключом к урегулированию ситуации с мигрантами и контролем ситуации на испанских границах, а министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози назвал соглашение "большим успехом".

Отмечается, что Италия долгое время была первым пунктом по пути мигрантов в Европу, которые добирались до нее через Средиземное море. Испания также является одним из основных пунктов прибытия мигрантов в Европу.

Совет ЕС и ЕП достигли политического соглашения по реформе системы миграции и предоставлению убежища в Евросоюзе, предполагается полный пересмотр правовой базы в этой сфере.

Пять законов ЕС, согласовавших председательство Испании и Европарламент, "затрагивают все этапы управления предоставлением убежища". Все пять регламентов являются компонентами нового Пакта о миграции и убежищах, который Еврокомиссия предложила 23 сентября 2020 года.

В ближайшие недели продолжится работа на техническом уровне по конкретизации деталей новых регламентов. Затем они поступят в Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) для согласования перед окончательным официальным утверждением.

В Брюсселе надеются, что новые правила после их принятия сделают европейскую систему предоставления убежища более эффективной, облегчат нагрузку на страны ЕС, в которые прибывает большинство мигрантов.

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