Российская Центральная избирательная комиссия не допустила до сбора подписей в поддержку самовыдвижения на пост президента ржевскую журналистку Екатерину Дунцову. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на российские СМИ.

Заявляется, что в её документах обнаружено более ста ошибок.

Утверждается, что протокол собрания инициативной группы был изготовлен после собрания. В заявлениях членов группы обнаружены ошибки: в некоторых случаях речь идёт про опечатку в один символ.

Заседание ЦИК по регистрации инициативной группы проходило в субботу. Трансляция, с техническими сбоями, велась на сайте комиссии. За отказ регистрировать инициативную группу члены комиссии проголосовали единогласно.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram