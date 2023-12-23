Российская Центральная избирательная комиссия не допустила до сбора подписей в поддержку самовыдвижения на пост президента ржевскую журналистку Екатерину Дунцову. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на российские СМИ.
Заявляется, что в её документах обнаружено более ста ошибок.
Утверждается, что протокол собрания инициативной группы был изготовлен после собрания. В заявлениях членов группы обнаружены ошибки: в некоторых случаях речь идёт про опечатку в один символ.
Заседание ЦИК по регистрации инициативной группы проходило в субботу. Трансляция, с техническими сбоями, велась на сайте комиссии. За отказ регистрировать инициативную группу члены комиссии проголосовали единогласно.
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