Владимир Путин заявил, что будет выдвигаться на новый, пятый президентский срок. Об этом президент РФ сказал после церемонии награждения Героев России в Кремле в честь Дня героев Отечества, передает Meduza.

Как сообщает издание со ссылкой на российские СМИ, Путин рассказал о намерении баллотироваться участнику "спецоперации", спикеру парламента самопровозглашенной ДНР Артему Жоге.

Накануне Совет Федерации назначил очередные президентские выборы на 17 марта 2024 года. Сегодня ЦИК РФ принял постановление о проведении выборов президента России в 2024 году в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

Закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней, был принят в России в июле 2020 года, несмотря на критику со стороны оппозиции, наблюдателей и самих членов избиркомов. В сентябре 2021 года трехдневным было голосование на выборах нового созыва Госдумы, а в сентябре 2022 года на региональных и местных выборах.

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