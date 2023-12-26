Также сотни сторонников оппозиционной политической коалиции "Сербия против насилия" заблокировали центральную улицу Кнеза Милоша, на которой расположены здания правительства Сербии и иностранные посольства. По сообщениям очевидцев, столкновений с полицией при этом не было, студенты играли на проезжей части в футбол и волейбол.
"Я родилась в 2002 году, и думала, что мне никогда не придется, подобно моим родителям, выходить на улицу, чтобы бороться за демократию, — цитирует агентство AFP слова одной из протестующих, 21-летней студентки Эмилии Миленкович. — Но мне пришлось".
Президент утверждает, что протесты спровоцированы из-за рубежа
По данным сербской полиции, в ходе протестов, продолжающихся уже восьмой день, были задержаны как минимум 38 человек. Им предъявлены обвинения в поптыке насильственного изменения конституционного строя и свержения правительства, а также в насильственных действиях, заявил 25 декабря начальник Управления полиции Сербии Ивица Ивкович. По его словам, ранены восемь офицеров полиции, в том числе некоторые — серьезно. Протестующие, в свою очередь, обвиняют полицейских в применении к ним неоправданного насилия.
Президент Сербии Александар Вучич в тот же день назвал произошедшие накануне беспорядки попыткой свержения законно избранной власти Сербии, спровоцированной из-за рубежа.
Партия Вучича победила на выборах
Выборы в Сербии состоялись 17 декабря. Правящая правопопулистская Сербская прогрессивная партия (SNS) президента Вучича одержала победу, получив около 47 процентов голосов на выборах в Народную скупщину (однопалатный парламент). Оппозиционная "Сербия против насилия" набрала 23 процента.
На следующий день международная миссия наблюдателей, включающая представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), парламента ЕС и Европейского совета, сообщила о ряде нарушений на избирательных участках, в частности о случаях насилия, покупки голосов и вброса в урны поддельных бюллетеней. Вучич отвергает обвинения в фальсификации. В избиркоме Сербии также заявили, что не обнаружили их признаков.
Вечером 18 декабря тысячи сторонников сербской оппозиции провели в Белграде акцию протеста против предполагаемых фальсификаций. Вице-президент социал-демократической Партии свободы и справедливости Мариника Тепич объявила бессрочную голодовку до отмены результатов выборов в Белграде.
Протесты проходили мирно до воскресенья, 24 декабря, когда сотни демонстрантов попытались ворваться в здание столичной горадминистрации, некоторые из них били стекла в здании. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ, десятки человек были задержаны.