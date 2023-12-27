Израиль расширяет и активизирует сухопутное наступление — в последние дни операция распространилась на лагеря палестинских беженцев в центральной части сектора Газа, где, как считают израильские военные, могут укрываться боевики ХАМАС.

Министерство здравоохранения сектора Газа, которое контролирует ХАМАС, сообщило, что за 11 недель боевых действий было убито более 21 тысячи человек — в основном дети и женщины.

Что происходит в центральной части сектора Газа?

Палестинские СМИ со ссылкой на местных чиновников и очевидцев сообщили, что десятки мирных жителей были убиты в ходе продолжавшихся прошлой ночью ударов по сектору Газа.

Сообщалось о сильных бомбардировках в центральных районах и в нескольких лагерях. Палестинские информагентства сообщали об ударах в Аль-Нусейрате, в результате которых несколько человек были убиты и еще десятки ранены, а также об ударе по школе для девочек в Аль-Магази, где погибли пять человек

Местные жители сообщили агентству Reuters, что к востоку и северу от района лагеря Аль- Бурейдж шли ожесточенные бои.

Управление ООН по правам человека (OHCHR) заявило, что обеспокоено бомбардировками центральной части и густонаселенных лагерей, сославшись на отчет организации "Врачи без границ" (MSF) о том, что в одну из больниц после израильских ударов в воскресенье привезли 131 погибшего.

В ООН также предупредили о "усугубляющейся катастрофической гуманитарной ситуации", заявив, что все дороги, соединяющие три лагеря в центре Газы, были разрушены, а действующие убежища и больницы критически переполнены и страдают от недостатка ресурсов.

Комментарии Израиля

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил во вторник вечером, что израильская армия "расширила боевые действия до района, известного как Центральные лагеря".

Армия обороны Израиля также подтвердила во вторник свой приказ жителям покинуть более десятка центральных районов, простирающихся от восточной границы сектора до побережья, включая лагеря Аль-Бурейдж и Аль-Нусейрат.

В свою очередь начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви предупредил, что боевые действия с ХАМАС ведутся в "сложном районе" и поэтому могут продолжаться еще много месяцев.

"Не существует волшебных способов или кратчайших путей для фундаментальной ликвидации террористической организации, кроме упорной и решительной борьбы, и мы настроены очень, очень решительно", — добавил он.

"Мы также доберемся до руководства ХАМАС", — добавил он.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1200 израильтян и взяв более 200 в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

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