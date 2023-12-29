Российское военное ведомство в утренней сводке сообщило, что с 23 по 29 декабря вооруженные силы России нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по территории Украины.

Ранее главком украинских вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что в ночь на 29 декабря Россия применила против Украины в общей сложности 158 ракет и беспилотников. Под ударом оказались крупные украинские города — Киев, Львов, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и другие. Погибли, по предварительным данным, больше десятка мирных жителей, почти сто пострадали.

В сообщении минобороны России утверждается, что удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники.

"Кроме того, поражались места размещения подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников", — говорится в сводке. В минобороны России утверждают, что поразили "все назначенные объекты".

В ведомстве не комментировали отдельно атаку 29 декабря, которая стала одним их самых массированных обстрелов Украины за все время войны.

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