Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк во вторник, 2 января, призвал Россию и Украину немедленно предпринять шаги для деэскалации боестолкновений, а также обеспечить защиту гражданского населения и соблюдение норм международного права.

"Тревожная эскалация боевых действий, десятки гражданских лиц убиты в Украине и России. Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные атаки и нападения на гражданские объекты", — констатирует Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в соцсети X.

Alarming escalation of hostilities, dozens of civilians killed in #Ukraine & #Russia. Int’l humanitarian law prohibits indiscriminate attacks & attacks against civilian objects. @volker_turk urges immediate steps to de-escalate, ensure protection of civilians & respect int’l law. — UN Human Rights (@UNHumanRights) January 2, 2024

Обстрелы Белгорода и ряда городов Украины

Ранее в тот же день при обстреле Белгорода, по сведениям губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, погиб мужчина. Еще 11 человек пострадали. Как отмечает Минобороны РФ, за сутки по Белгороду были нанесены три ракетных удара.

Ранним утром 3 января Гладков сообщил в Telegram, что российская система ПВО над Белгородом и Белгородским районом сбила несколько воздушных целей на подлете к городу. По его данным, "под обстрел ВСУ попало село Солоти Валуйского городского округа". По предварительной информации, пострадавших нет, добавил губернатор.

Российские войска 29 декабря нанесли несколько массированных ударов по Киеву и другим городам Украины с применением ракет различных типов и беспилотных летательных аппаратов. В ответ украинские войска 30 декабря обстреляли ракетами Белгород, где погибли 24 человека, более 100 пострадали. В тот же день Россия обстреляла Харьков. Один из ударов пришелся по гостинице Kharkiv Palace, где проживали тогда журналисты немецкого телеканала ZDF. Двое из семерых сотрудников съемочной группы пострадали.

В ночь на 2 января российская армия также произвела массированный обстрел Киева и Харькова.

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