Евросоюз ввел санкции против российской группы алмазодобывающих компаний "Алроса" и ее генерального директора Павла Маринычева. Штрафные меры ЕС против компании и ее руководителя были утверждены еще 21 декабря, но вступили в силу со среды, 3 января.

В обосновании к санкциям, обнародованном в Официальном журнале ЕС, говорится, что "Алроса" занимает лидирующие позициию в мире по объему добычи алмазов, а алмазная отрасль "имеет стратегическое значение для экономики Российской Федерации, поскольку является крупнейшим несырьевым экспортным товаром страны".

В документе также отмечается, что "Алроса" имеет давние партнерские отношения с вооруженными силами России, и с 1997 года спонсирует подводную лодку ВМФ России — Б-871 "Алроса".

"Таким образом, "Алроса" участвует в экономическом секторе, обеспечивающем существенный источник доходов правительству РФ, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины", — указывается в публикации.

В 12-й пакет санкций Евросоюза против России, утвержденный 18 декабря, вошел запрет на импорт российских непромышленных алмазов с января 2024 года и поэтапный запрет на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, с марта 2024 года.

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