Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за смертоносные взрывы в Иране на мероприятии памяти убитого четыре года назад деятеля Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Два взрыва на кладбище в иранском городе Кермане, по последним данным, унесли жизни по меньшей мере 84 человек. Они произошли в момент повышенной напряженности в отношениях Ирана с Израилем и США.

"Исламское государство" в своих аккаунтах в телеграме сообщило, что взрывы устроили два его последователя (оно назвало их поименно) с поясами, начиненными взрывчаткой.

Иранские государственные СМИ ранее тоже сообщали, что по крайней мере первый из взрывов был устроен смертником — и второй, вероятно, тоже.

Высшие руководители Ирана, вплоть до духовного лидера аятоллы Хаменеи, угрожали отомстить виновным в этом злодеянии, не уточняя, кого имеют в виду. После взрывов во многих городах страны собирались толпы людей, скандировавших "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".

Сам Сулеймани был архитектором того, что Иран называет "осью сопротивления" — сети военизированных движений в странах Ближнего Востока, прежде всего Ливане, Сирии, Йемене и Ираке. Четыре года назад, в январе 2020 года, он был убит в Ираке американским дроном.

"Исламское государство" — это суннитская группировка, Иран же — шиитская страна. Эти две ветви ислама, сунниты и шииты, враждуют между собой.

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