Собравшиеся пришли на церемонию, посвященную четвертой годовщине со дня гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Власти Ирана назвали случившееся терактом.
По данным государственным СМИ Ирана, в ходе церемонии прогремели два взрыва.
Пока нет ясности, где точно и как именно они были произведены.
По данным одних источников, взрывы прогремели в непосредственной близости от могилы Сулеймани, другие сообщают, что это произошло в гуще процессии, во время ее прохождения мимо мечети Сахеб аль-Заман.
Также неясно, идет ли речь о заложенных заранее взрывных устройствах или о смертниках.
В иранском отделении Международного Красного Креста сообщают, что многие раненые находятся в тяжелом состоянии.
"Наши группы быстрого реагирования эвакуируют пострадавших. Но толпы бегущего народа заблокировали дороги", — сказал глава отделения МКК Реза Фаллах в интервью иранскому телевидению.
Иранские власти заявляют, что начато расследование обстоятельств взрывов, главная версия — теракт.
Касем Сулеймани, идеолог внешней политики Ирана, погиб в 2020-м году в Иране в результате авиаудара США по зданию, в котором он находился.
В Тегеране уверены, что это была точечная атака, санкционированная Дональдом Трампом, занимавшим тогда пост президента США.
Сулеймани, командовавший элитным спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции, сыграл важную роль в распространении иранского влияния на Ближнем Востоке, которое пытались сдерживать как США, так и Саудовская Аравия и Израиль — главные противники Тегерана в регионе.
Генерала считали главным стратегом, стоящим за военными начинаниями Ирана. Он обладал почти одинаковым влиянием как в Иране, так и в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене.
Считается, что именно он убедил российского президента Владимира Путина вмешаться в конфликт в Сирии.