В результате двух взрывов, прогремевших возле кладбища города Керман на юге Ирана, погибли по меньшей мере 103 человека, более 170 ранены, сообщают иранские СМИ.

Собравшиеся пришли на церемонию, посвященную четвертой годовщине со дня гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Власти Ирана назвали случившееся терактом.

По данным государственным СМИ Ирана, в ходе церемонии прогремели два взрыва.

Пока нет ясности, где точно и как именно они были произведены.

По данным одних источников, взрывы прогремели в непосредственной близости от могилы Сулеймани, другие сообщают, что это произошло в гуще процессии, во время ее прохождения мимо мечети Сахеб аль-Заман.

Также неясно, идет ли речь о заложенных заранее взрывных устройствах или о смертниках.

В иранском отделении Международного Красного Креста сообщают, что многие раненые находятся в тяжелом состоянии.

"Наши группы быстрого реагирования эвакуируют пострадавших. Но толпы бегущего народа заблокировали дороги", — сказал глава отделения МКК Реза Фаллах в интервью иранскому телевидению.

Иранские власти заявляют, что начато расследование обстоятельств взрывов, главная версия — теракт.

Касем Сулеймани, идеолог внешней политики Ирана, погиб в 2020-м году в Иране в результате авиаудара США по зданию, в котором он находился.

В Тегеране уверены, что это была точечная атака, санкционированная Дональдом Трампом, занимавшим тогда пост президента США.

Сулеймани, командовавший элитным спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции, сыграл важную роль в распространении иранского влияния на Ближнем Востоке, которое пытались сдерживать как США, так и Саудовская Аравия и Израиль — главные противники Тегерана в регионе.

Генерала считали главным стратегом, стоящим за военными начинаниями Ирана. Он обладал почти одинаковым влиянием как в Иране, так и в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене.

Считается, что именно он убедил российского президента Владимира Путина вмешаться в конфликт в Сирии.

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