Власти Ирана утверждают, что в результате израильского авиаудара по столице Сирии Дамаску был убит высокопоставленный сотрудник иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Саид Реза Мусави.

Официальное иранское информагентство Tasnim сообщает, что Мусави был "опытным военным советником" Корпуса стражей исламской революции. По его данным, военный погиб после воздушного удара по юго-восточному району Дамаска.

"Израильский режим обязательно заплатит цену за это преступление", — сказано в заявлении КСИР, которое приводит телеканал Al Mayadeen (цитата по агентству ТАСС).

Израильские власти сообщения о смерти Мусави не комментировали, обычно они не дают информации о своих операциях за рубежами Израиля.

Однако известно, что израильские военные в течение многих лет наносят удары по связанным с Ираном целям в Сирии, а в последние месяцы, после начала войны между Израилем и ХАМАС, такие атаки стали более частыми.

Иранские войска присутствуют в Сирии с начала гражданской войны, которая продолжается с 2011 года; они оказывают поддержку режиму Башара Асада.

Сообщается, что Мусави тесно работал с командиром Корпуса стражей исламской революции Касемом Сулеймани, который в 2020 году был убит в Ираке в результате американского авиаудара.

По сообщению агентства Tasnim, Мусави был одним из самых высокопоставленных представителей КСИР в Сирии и помогал координировать сотрудничество между Тегераном и Дамаском.

В декабре Иран уже обвинял Израиль в убийстве двух членов КСИР в Сирии.

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