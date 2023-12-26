Официальное иранское информагентство Tasnim сообщает, что Мусави был "опытным военным советником" Корпуса стражей исламской революции. По его данным, военный погиб после воздушного удара по юго-восточному району Дамаска.
"Израильский режим обязательно заплатит цену за это преступление", — сказано в заявлении КСИР, которое приводит телеканал Al Mayadeen (цитата по агентству ТАСС).
Израильские власти сообщения о смерти Мусави не комментировали, обычно они не дают информации о своих операциях за рубежами Израиля.
Однако известно, что израильские военные в течение многих лет наносят удары по связанным с Ираном целям в Сирии, а в последние месяцы, после начала войны между Израилем и ХАМАС, такие атаки стали более частыми.
Иранские войска присутствуют в Сирии с начала гражданской войны, которая продолжается с 2011 года; они оказывают поддержку режиму Башара Асада.
Сообщается, что Мусави тесно работал с командиром Корпуса стражей исламской революции Касемом Сулеймани, который в 2020 году был убит в Ираке в результате американского авиаудара.
По сообщению агентства Tasnim, Мусави был одним из самых высокопоставленных представителей КСИР в Сирии и помогал координировать сотрудничество между Тегераном и Дамаском.
В декабре Иран уже обвинял Израиль в убийстве двух членов КСИР в Сирии.