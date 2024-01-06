Верховный суд США согласился рассмотреть апелляцию Дональда Трампа на судебное решение, запрещающее бывшему президенту участвовать в республиканских праймериз в штате Колорадо. Дело будет рассмотрено в феврале, его решение будет применяться по всей стране.

По решению Верховного суда Колорадо, Дональд Трамп должен быть исключен из списка кандидатов на первичных выборах, определяющих претендентов на выдвижение в президенты от партии, из-за его роли в беспорядках 6 января 2021 года.

С юридической точки зрения вопрос заключается в том, применима ли в отношении Трампа внесенная в период Гражданской войны в США поправка к Конституции.

14-я поправка к Конституции США запрещает занимать федеральные должности любому, кто "участвовал в восстании или мятеже", но адвокаты бывшего президента настаивают на том, что это не относится к Трампу.

Его адвокаты утверждают: "Решение Верховного суда Колорадо неконституционно лишит избирательных прав миллионы избирателей в Колорадо и, вероятно, будет использовано в качестве шаблона для лишения избирательных прав десятков миллионов избирателей по всей стране".

Республиканская партия Колорадо уже пригрозила вообще отменить праймериз в штате и запустить процесс кокусов, в ходе которых партийцы утверждают свою кандидатуру на номинацию в президенты без бюллетеней, путем открытого голосования на неформальных встречах.

Решение Верховного суда Колорадо, принятое в декабре с перевесом в четыре против трех голосов, знаменует собой первый случай в истории США, когда 14-я поправка была использована для дисквалификации кандидата в президенты.

Верховный суд США принял жалобу Трампа к рассмотрению очень быстро — апелляция была подана лишь в среду. Судьи также заявили, что примут решение в ускоренном порядке, прения назначены на 8 февраля (обычно рассмотрение дел в Верховном суде занимает от 4 до 12 месяцев).

Таким образом, велика вероятность, что суд вынесет решение до "Супервторника" в марте, когда в Колорадо и многих других штатах пройдут первичные выборы.

Профессор Ричмондского университета Карл Тобиас назвал ускоренный порядок действий Верховного суда "предсказуемым и обусловленным растущим числом исков, поданных в различных штатах по всей стране".

Помимо Колорадо решение исключить Трампа из списка кандидатов на республиканских праймериз приняла госсекретарь штата Мэн. Адвокаты экс-президента также обратились в местный суд с апелляцией.

Суды Миннесоты и Мичигана отклонили попытки дисквалифицировать Трампа. Другие дела, в том числе в Орегоне, находятся на рассмотрении.

Предполагаемые попытки Трампа подорвать итоги президентских выборов 2020 года находятся в центре внимания судебных процессов в федеральном суде и суде штата Джорджия, но ни в одном случае ему не было предъявлено уголовное обвинение в подстрекательстве к восстанию.

Дональд Трамп в настоящее время является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии на выборах в ноябре этого года.

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