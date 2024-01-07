Экстремальные холода и снегопады в начале января накрыли несколько стран на севере Европы - Норвегию, Швецию и Финляндию. В норвежской столице Осло зафиксирована самая низкая температура за всю историю метеорологических наблюдений, сообщает Deutsche Welle.

Столбик термометра в одном из районов столицы Норвегии в ночь на 6 января опустился до отметки минус 31,1 градусов Цельсия, сообщает агентство AFP. При этом, по данным Норвежского метеорологического института, температура в городе за последние 24 часа не поднималась выше отметки минус 21 градус.

Утром 6 января температура в Осло составила минус 29 градусов. Несмотря на северное расположение Осло, наблюдающиеся в городе сильные морозы крайне нетипичны для него.

Согласно данным американского проекта "Национальные центры экологической информации", минимальная среднестатистическая температура в столице Норвегии в январе держится на отметке выше -10 градусов Цельсия.

С рекордными морозами столкнулись Швеция и Финляндия

Экстремальные холода и снегопады в начале января накрыли несколько стран на севере Европы. В Швеции 3 января температура в одном из регионов падала до минус 43 градусов, что стало рекордным показателем за последние 25 лет.

В Финляндии также отмечают рекордные морозы. В Лапландии трижды за неделю фиксировали температуру, оказывавшейся самой низкой за десятилетия наблюдений — она опускалась до отметки минус 44,3 градуса Цельсия.

Германия продолжает борьбу с наводнением

Регионы по всей Германии страдают от наводнений, которые произошли после продолжительных дождей в конце декабря. В федеральных землях Нижняя Саксония, Сансония-Анхальт, Тюрингия и Северный Рейн — Вестфалия множество рек вышло из берегов, плотины не справлялись с напором воды.

В стране продолжают готовиться к новым угрозам наводнения, а местами — к возможному прорыву дамб. Для Германии это стало первым подобным потрясением с момента наводнения в долине реки Ар в 2022 году.

Синоптики предупреждают о надвигающемся на Германию арктическом холоде из Скандинавии. Сильные морозы могут представлять угрозу подтопленным зданиям и коммуникациям в районах наводнений.

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