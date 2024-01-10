Поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы совершили новое нападение на торговые суда в Красном море. Подразделения ВМС США и Великобритании сбили 18 дронов и 3 ракеты, выпущенные в южную часть Красного моря в сторону международных морских маршрутов и находящихся на них десятков торговых судов, заявило региональное командование вооруженных сил США вечером во вторник, 9 января. Это уже 26-я атака подобная атака с середины ноября.

Данных о возможных пострадавших и разрушениях нет, указывается в сообщении. По информации американских военных, для атаки хуситы использовали разработанные в Иране беспилотники, противокорабельные крылатые ракеты и противокорабельную баллистическую ракету. Они были сбиты американскими и британский военными судами.

После начала военной операции Израиля против напавшей на него палестинской террористической группировки ХАМАС йеменские хуситы атакуют торговые суда в Красном море. Повстанцы заявляют, что продолжат "атаковать израильские корабли по всему миру", пока не прекратится "агрессия Израиля" против их "братьев в секторе Газа".

Несколько судоходных компаний, в частности немецкая Hapag-Lloyd и датская Maersk, а также Mediterranean Shipping Company (MSC) и CMA CGM, объявили, что временно перестанут направлять свои корабли через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив Аравийского моря.

18 декабря США объявили о начале международной операции Prosperity Guardian ("Страж процветания") по обеспечению безопасности одного из важнейших судоходных торговых путей. В ней, по сообщению Пентагона, участвуют Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция. После этого судоходные компании сообщили о возобновлении движения через Красное море и Аденский залив.

Через Красное море в мирное время идет 10-12% всех мировых морских перевозок, около 5% мировой транспортировки нефти и примерно 30% всех контейнерных перевозок.

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