Война Израиля с ХАМАС впервые за два с лишним месяца привела к масштабным перебоям в мировой торговле. Йеменские хуситы из солидарности с палестинцами обстреливали торговые суда, и в итоге у крупнейших международных судоходных компаний лопнуло терпение. Они поставили на паузу перевозку контейнеров, нефти, сжиженного газа и прочих грузов по главному торговому маршруту между Европой и Азией — через Красное море, Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив. Чем хуситская блокада грозит мировой торговле и как долго с ней придется мириться мировой экономике?

Что случилось



Повстанцы-хуситы с ноября атакуют торговые суда в Баб-эль-Мандебском проливе из солидарности с ХАМАС. Хуситы контролируют значительную часть Йемена, пользуются поддержкой Ирана и считают врагами Саудовскую Аравию, США и Израиль. Они утверждали, что их цель — израильский торговый флот, но под обстрелы дронами и ракетами попали и не связанные с Израилем суда.

В итоге большинство мировых судовладельцев, включая гигантов MSC, Maersk и CMA CGM, перенаправили контейнеровозы длинным путем в обход Африки. Если за ними последуют балкеры и танкеры, то морской трафик по критически важному маршруту через Суэцкий канал сойдет на нет.

Пока что, согласно данным Kuehne+Nagel, судовладельцы развернули более 120 контейнеровозов, на борту которых свыше полутора миллионов контейнеров.

Танкеры и газовозы не спешат вслед за ними к мысу Доброй Надежды огибать Африку. Британская нефтяная компания BP и норвежская Equinor пока лишь приостановили транспортировку нефти и сжиженного газа через Красное море в ожидании прояснения ситуации.

Балкеры с насыпными грузами и танкеры с сырьем могут переждать непродолжительный кризис на рейде, поскольку большие компании способны восполнить не приехавшие вовремя нефть или сжиженный газ другими поставками. Контейнеровозы же перевозят в основном потребительские товары и оборудование. Для них сроки доставки и своевременная разгрузка имеют критическое значение.

Европа импортирует морем из стран Азии и Персидского залива почти 15% всех товаров и сырья, в том числе 13% всей нефти и почти 22% нефтепродуктов, согласно данным аналитиков S&P Global Market Intelligence.

После полномасштабного вторжения России в Украину и ответных западных санкций маршрут приобрел особое значение для российского нефтяного экспорта.

Из 7 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, ежедневно перевозимых через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив, 4 млн приходится на поставки из России в Азию, цитирует газета Financial Times подсчеты аналитиков Goldman Sachs на основе данных Kpler.

Чем грозит блокада



Атаки хуситов взвинтили цены на страховку и охрану перевозок Красным морем. В итоге фрахт подорожал на 4% всего за неделю. А путь в обход хуситских ракет лежит через мыс Доброй Надежды в Южной Африке. Он длиннее на 10 дней и 3,5 тысячи морских миль.

Новые расходы на перевозку и страхование, перебои с поставками и очереди в портах неминуемо приведут к росту цен для конечных потребителей — подорожают и бензин на заправке, и товары в магазинах.

Инфляция и так бьет рекорды после пандемии коронавируса и вторжения России в Украину. Для борьбы с ней центробанки повысили ставки, что подрывает экономику и тормозит и без того вялый рост благосостояния в мире. Инфляция было начала остывать, но если атаки хуситов приведут к новому витку цен, он рискует отложить сроки снижения ставок и оживления экономической активности.

Все будет зависеть от того, как долго хуситы будут отпугивать перевозчиков от главного торгового маршрута между Европой и Азией.

Газета Financial Times уже назвала хуситскую блокаду "крупнейшим переделом мировой торговли после вторжения России в Украину". Агентство Bloomberg прогнозирует, что нынешний кризис затмит предыдущий 2021 года, когда в Суэцком канале застрял гигантский контейнеровоз "Эвер Гивен". Судно снимали с мели неделю, а мировую торговлю лихорадило потом еще несколько месяцев.

В то же время, нынешний кризис пришелся на тихий сезон в судоходстве, отмечает Крис Роджерс из S&P Global Market Intelligence. Проблемы неизбежны, особенно с доставкой потребительских товаров, но их масштаб пока несопоставим с постковидным кризисом, когда бешеный отложенный спрос на товары и сырье, которые люди и компании не покупали в пандемию, вылился в заоблачные цены на фрахт и масштабные перебои в товарных цепочках во всем мире.

"Не думаю, что на этот раз все будет так же плохо, — сказал "Би-би-си" Нильс Хаупт из немецкой судоходной компании Hapag-Lloyd, у которой в прошлую пятницу под хуситский обстрел попал контейнеровоз Al Jasrah. "Да, будут перебои, да, будут задержки. Но вряд ли речь идет о полном коллапсе поставок", — добавил Хаупт.

Что можно сделать



Страны НАТО во главе с США пока думают, как лучше подойти к проблеме. Один из вариантов, опробованный против сомалийских пиратов, — проход судов конвоем под защитой военных кораблей. Он сопряжен с задержками, что нравится не всем. К тому же, в отличие от пиратов, хуситы не только и не столько захватывают суда, сколько обстреливают их дронами-камикадзе и ракетами.

Поэтому пока, судя по сообщениям западных СМИ, основной вариант разрабатываемого плана — патрулирование региона морскими и воздушными силами стран НАТО и перехват всего того, что летит из Йемена в сторону моря.

Третий вариант — удары по хуситам на территории Йемена — называют наименее предпочтительным, поскольку он чреват эскалацией насилия. Хуситы пока стреляют только по судам, но ранее под их атаки попадала и территория Саудовской Аравии — одного из трех крупнейших производителей нефти в мире наряду с США и Россией.

Новобранцы народной армии хуситов на параде в Йемене 20 декабря 2023 года (Фото: EPA)

В 2019 году хуситы взяли на себя ответственность за бомбардировку крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего завода в Саудовской Аравии, после которой добыча нефти в королевстве на короткое время сократилась вдвое, а мировые цены на нефть взлетели на 10%.

Атаки хуситов выгодны и Ирану, и России, поскольку подрывают имидж США как гаранта безопасности мировой торговли и западных интересов в ближневосточном регионе. Кроме того, новый кризис добавляет головной боли странам НАТО, обремененным военной помощью Украине и Израилю.

Китай, главный экономический и военный соперник США и НАТО, пока держится в стороне. Однако хуситам и Ирану стоит ждать давления и из Пекина, если кризис затянется, подорвет мировую торговлю и приведет к росту цен на энергоносители. Экономика Китая переживает не лучшие времена, и его благополучие напрямую зависит от способности беспрепятственно торговать с Европой.

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