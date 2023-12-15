Решение об этом было принято после серии ракетных атак на суда компании, осуществленных из северной части Йемена, которую контролируют повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном.

"Недавние нападения на коммерческие суда в этом районе вызывают тревогу и представляют собой значительную угрозу безопасности моряков", — говорится в заявлении Maersk, полученном Би-би-си.

"После вчерашнего инцидента с Maersk Gibraltar и сегодняшнего нападения на контейнеровоз мы приказали всем судам Maersk в этом районе, которые должны пройти через Баб-эль-Мандебский пролив, приостановить свой проход до дальнейшего уведомления", — добавили в компании.

По этому маршруту суда могут попасть c юга в Суэцкий канал, который сам по себе является крупным судоходным путем. Избегая его, суда вынуждены идти гораздо более длинными маршрутами, например, огибая юг Африки.

В пятницу ракетному обстрелу подверглись еще два грузовых судна в проливе. По одному из них ударил беспилотник, по другому — ракеты, выпущенные из той части Йемена, которую контролируют хуситы.

Выступая перед объявлением Maersk, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, находящийся в поездке по Ближнему Востоку, сказал, что хуситы угрожают свободе судоходства в Красном море, которое имеет жизненно важное значение для транспортировки нефти и товаров.

"Соединенные Штаты работают с международным сообществом, с партнерами из региона и со всего мира, чтобы справиться с этой угрозой", — сказал он.

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