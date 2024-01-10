В Эквадоре происходит «внутренний вооруженный конфликт», заявил во вторник его президент Даниэль Нобоа.

Он приказал военным восстановить порядок на улицах страны после того, как вооруженные люди ворвались на телестанцию в Гуаякиле и взяли в заложники ее сотрудников во время прямой трансляции.

В разных местах страны, в том числе в столице, Кито, в заложники были взяты как минимум семеро сотрудников эквадорской полиции, беспорядки вспыхнули в тюрьмах шести из 24 провинций Эквадора, при этом в некоторых случаях надзиратели были взяты в заложники.

В понедельник президент объявил чрезвычайное положение в связи с серьезными инцидентами в шести тюрьмах, похищением полицейских и побегом лидеров двух крупных преступных группировок.

Почему Эквадор, еще недавно бывший сравнительно безопасной и стабильной страной, превратился в поле боя?

"Фито" и власть организованной преступности

Ситуация с безопасностью в Эквадоре заметно обострилась в последние три года.

Эквадор долгое время был относительно спокойной страной, хотя и расположен между двумя крупными производителями кокаина с соответствующими проблемами, Колумбией и Перу. Но в последние годы и в этой стране набрали силу группировки наркомафии — как свои, так и колумбийские, перуанские и албанские.

В 2023 году в стране произошло рекордное количество убийств — 8008 — против 4500 годом ранее (при населении в 17,8 млн человек по данным на 2021 год; для сравнения, в Нидерландах, с почти такой же численностью населения, в 2022 году было 142 убийства; в Казахстане, с населением 19 млн человек, — 520 убийств). Всего 584 убийства в Эквадоре были раскрыты.

Страна стала крупным региональным центром хранения, переработки и распространения наркотиков, в ней укрепились более 20 преступных группировок. Их основные командные и оперативные центры находятся в тюрьмах, банды связаны с крупными наркокартелями Мексики и Колумбии.

В августе прошлого года наемными убийцами был убит кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио. Преступление до сих пор не раскрыто, но многие аналитики связывают его с ростом могущества этих банд.

Этим же можно объяснить и побеги их лидеров, в частности, побег Адольфо Масиаса по кличке "Фито" в минувшие выходные. Лидер группировки Los Choneros отбывал 34-летний срок с 2011 года за наркоторговлю и убийства.

В ходе начавшихся в понедельник беспорядков в тюрьмах бежать удалось и главарю банды Los Lobos Фабрисио Колону Пико по кличке "Сальвахе".

Президент Нобоа

Даниэль Нобоа занял свой пост 23 ноября и, конечно, не успел реализовать основные пункты своей программы.

В его предвыборной программе главный акцент делался на экономические преобразования и, в первую очередь, на улучшение ситуации с безопасностью в стране, что и обеспечило ему победу.

Нобоа позиционирует себя как умеренного политика, однако некоторые предложенные им меры по ослаблению влияния банд — довольно жесткие.

Он обещал провести масштабные реформы в тюрьмах, внедрив систему, позволяющую изолировать наиболее опасных заключенных. Недавно он предложил размещать их на баржах, подальше от берегов страны, чтобы не дать им возможность продолжать руководить действиями банд из тюрьмы.

Нобоа также предлагает ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков даже в небольших количествах, создать систему присяжных для рассмотрения серьезных преступлений и инвестировать в технологии, например, беспилотники и радары, чтобы нейтрализовать организованную преступность на дорогах и границах.

На прошлой неделе Нобоа предложил провести референдум, чтобы избиратели могли высказаться за введение более строгих мер безопасности.

По мнению многих аналитиков, эти предложения Нобоа послужили толчком для ответных действий банд.

Меры, предложенные президентом, не слишком отличаются от тех, что предлагали его предшественники — он предлагает решить проблему силой. В ответ банды готовы продемонстрировать свою собственную силу, считают эксперты.

"Мафии, связанные с торговлей наркотиками, отреагировали, чтобы показать, что они способны взять в осаду демократию", — сказал политолог Андрес Чирибога в интервью Би-би-си.

Контроль над оборотом наркотиков

В 2019 году Государственный департамент США подсчитал, что треть кокаина из Колумбии по пути в Северную Америку и Европу проходит через Эквадор.

По данным специализированного портала InsightCrime, эквадорские преступные группировки традиционно действуют разрозненно, выступая в основном в качестве субподрядчиков иностранных преступных организаций.

После разоружения Революционных вооруженных сил Колумбии (ФАРК) Эквадор занял более заметное место на международном рынке наркотиков.

В Колумбии место ФАРК в наркотрафике заняло множество более мелких группировок, действующих в основном на границе с Эквадором. Эти организации связаны с мексиканскими и европейскими преступными группами, в основном с западных Балкан, которые постепенно проникают в регион.

По мнению экспертов, участие множества преступных организаций из разных стран приводит к территориальным спорам и служит почвой для роста насилия.

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