Турция в субботу, 13 января, сообщила, что армия страны нанесла авиаудары по более чем 50 "террористическим объектам" на севере Ирака и Сирии в ответ на нападение на турецкую военную базу в Ираке, пишет агентство AFP.

Целью ночных атак были пещеры, бункеры, убежища и нефтяные объекты, принадлежащие Курдской рабочей партии (КРП), уточнило министерство национальной обороны Турции. КРП считается террористической организацией Турцией, Евросоюзом и США.

По сообщению Анкары, накануне в результате нападения на базу турецкой армии на севере Ирака погибли девять турецких солдат. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 января провел в Стамбуле экстренное совещание с министрами иностранных дел, обороны, внутренних дел, а также начальником генерального штаба и разведки, чтобы обсудить участившиеся атаки на турецкие войска в регионе, пишет AFP.

"Турция не допустит формирования террористического государства на своих южных границах", - заявили в канцелярии Эрдогана.

Турция наносит удары по позициям КРП в ответ на взрыв в Анкаре

Турция активизировала свои операции против Курдской рабочей партии в Сирии и Ираке осенью 2023 года - после взрыва бомбы в Анкаре, около турецкого министерства внутренних дел. Ответственность за атаку взяла на себя КРП. Анкара заявляла, что любые инфраструктурные и энергетические объекты КРП в Сирии и Ираке являются законными целями для турецких военных.

Курдская рабочая партия ведет борьбу с турецким государством с 1984 года. В ходе конфликта погибли уже десятки тысяч человек.

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