Сейсмическая активность усилилась в ночь на 14 января, поэтому все около 4000 жителей Гриндавика были срочно эвакуированы, сообщила исландская общественная телекомпания RUV.
На кадрах, показанных по телевидению, видны светящиеся оранжевые шлейфы лавы.
Это пятое извержение вулкана в Исландии за два года. Предыдущее произошло 18 декабря прошлого года в том же регионе, к юго-западу от столицы Рейкьявика.
Ранее из-за вулканической активности жителям Гриндавика было приказано эвакуироваться до вечера понедельника, 15 января. Но когда в воскресенье началось извержение, была проведена срочная эвакуация.
В ноябре прошлого года из-за землетрясений жителей Гриндавика тоже эвакуировали.
Сейчас в Исландии 33 действующие вулканические системы.
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