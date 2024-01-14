В воскресенье, 14 января, на юго-западе Исландии недалеко от города Гриндавик произошло извержение вулкана, сообщает исландское метеорологическое управление.

Сейсмическая активность усилилась в ночь на 14 января, поэтому все около 4000 жителей Гриндавика были срочно эвакуированы, сообщила исландская общественная телекомпания RUV.

На кадрах, показанных по телевидению, видны светящиеся оранжевые шлейфы лавы.

Это пятое извержение вулкана в Исландии за два года. Предыдущее произошло 18 декабря прошлого года в том же регионе, к юго-западу от столицы Рейкьявика.

Iceland eruption: Fissure is ”alarmingly” close to Grindavík https://t.co/ZMAB2aYjtz pic.twitter.com/BWm2rxS7KD — Nordic News (@Nordic_News) January 14, 2024

Ранее из-за вулканической активности жителям Гриндавика было приказано эвакуироваться до вечера понедельника, 15 января. Но когда в воскресенье началось извержение, была проведена срочная эвакуация.

В ноябре прошлого года из-за землетрясений жителей Гриндавика тоже эвакуировали.

Сейчас в Исландии 33 действующие вулканические системы.

Incredible sweeping shot of the fissure eruption just north of Grindavik on this live webcam just now. Watch to the end for some lavafalls! Like most natural disasters, they sure are beautiful to witness from a distance.https://t.co/F0rlkAqPpY pic.twitter.com/bzX3AP6KgF — Alex Spahn 🌋🌪️☄️ (@spahn711) January 14, 2024

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