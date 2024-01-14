Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Kyiv Independent подтвердила, что Эстония не будет предпринимать никаких мер против украинских беженцев, которые получили защиту по правилам Евросоюза и законно находятся в Эстонии.

Как отметила эстонский премьер-министр, украинские власти сами должны найти способы убедить своих граждан вернуться на родину и работать на дело победы, сообщает эстонский Delfi.

По словам Каллас, вопрос о возможной мобилизации украинцев обсуждался во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Таллинн, и тот подтвердил, что есть те украинцы, которые находятся на передовой, и те, кто платит налоги, что дает возможность финансировать боевые действия. Но некоторые мужчины мобилизационного возраста уехали в Европу и никак не помогают своей стране в противостоянии российской агрессии.

Однако Кая Каллас вновь указала, что те украинские беженцы, которые соблюдают все правила, имеют право находиться в Эстонии.

"Когда они прибыли сюда, Европейский союз дал им временную защиту. Поэтому мы точно не будем ничего делать, чтобы их выдавать. Это задача Украины – достучаться до находящихся здесь людей и звать их обратно, чтобы помочь своей Родине“, - сказала она.

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