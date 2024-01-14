В швейцарском Давосе 14 января открылась конференция, посвященная перспективам мирного урегулирования в Украине. Участие в этом мероприятии подтвердили, по данным МИД Швейцарии, 80 государств - значительно больше, чем на аналогичных встречах, состоявшихся в 2023 году в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте.

Главной темой обсуждений в Давосе должна стать так называемая "формула мира", предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот план содержит десять пунктов, в том числе вывод войск РФ со всей территории Украины, наказание российских военных преступников, выплату Россией репараций Украине и предоставление этому государству международных гарантий безопасности.

"И украинцы желают мира и безопасности, но наша решимость защитить наши свободы и помешать преступной попытке Путина построить свою новую империю на нашей земле остается непоколебимой. Украину не запугать ни постоянными российскими обстрелами, ни напыщенными речами Путина" - написал в гостевой колонке для газеты Neue Zürcher Zeitung накануне открытия конференции глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как следует из текста публикации, участники мероприятия в Давосе будут обсуждать пять аспектов мирного плана Киева: "требование полного вывода российских войск, прекращение всех военных действий, установление справедливости, отношение к незаконным актам насилия, предотвращение эскалации войны и условия ее прекращения".

"Цель, безусловно, амбициозная - представить подробный проект, который смогут обсудить главы государств и правительств мира", - говорится в публикации.

Ожидается, что в конференции в Давосе примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

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