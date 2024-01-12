Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о гарантиях безопасности, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО. Подписание договора состоялось в пятницу, 12 января, в ходе визита главы британского правительства в Киев.

Великобритания стала первой страной, подписавшей с Украиной договор, предусматривающий быструю и постоянную поддержку ей в случае нового на нее нападения. Соглашение будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Соглашение предусматривает, что в случае нового нападения на Украину Великобритания проведет с ней консультации и будет оказывать "быструю и постоянную поддержку". Лондон также продолжит делиться с Киевом разведывательными данными, сотрудничать в области кибербезопасности и оборонной промышленности, а также обучать медицинских работников и военнослужащих.

Историческое соглашение



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы соглашение было подписано в 1991 году, война с Россией была бы предотвращена. "Сегодня день, когда история Европы изменилась. Украина и Соединенное Королевство заключили новое и беспрецедентное соглашение о безопасности. Это не просто декларация. Это реальность, которая наступит благодаря нашему сотрудничеству, и в частности, гарантиям безопасности от выдающейся глобальной силы Великобритании", — цитирует высказывание Зеленского агентство УНИАН.

Британские власти, в свою очередь, назвали достигнутое с Киевом соглашение "историческим". Ранее в тот же день премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что в 2024 году страна предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов. В этот пакет, по словам главы британского правительства, войдут дополнительное оборудование к ПВО, дополнительные противотанковые системы, дальнобойные ракеты и тысячи снарядов. "Поддержка Украины Великобританией не застопорится", — пообещал глава британского правительства перед визитом в Киев.

Первая страна из "большой семерки"



Великобритания стала первым государством, подписавшим с Украиной соглашение в соответствии с декларацией, принятой странами-участницами "большой семерки". В соответствии с этим документом, каждая из стран G7 взяла на себя обязательство предоставить Украине гарантии в сфере безопасности.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква выразил надежду, что другие партнеры Украины "последуют примеру Лондона". "Теперь процесс заключения двусторонних соглашений о предоставлении Украине гарантий безопасности должен пойти значительно динамичнее", — написал Жовква в социальной сети Facebook.

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