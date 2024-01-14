Так называемая "формула мира", предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским для выработки условий окончания войны в его стране, является лишь "фундаментом" для мирных переговоров. "Так или иначе, необходимо подключить Россию", - заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис на полях конференции по Украине в Давосе.

"Без слова России мира не будет",- цитирует главу швейцарской дипломатии онлайн-издание Swissinfo.

При этом Кассис выразил мнение, что шаги по реализации мирного плана Зеленского необходимо предпринимать и дальше, даже если диалог между Москвой и Киевом в нынешней военной ситуации невозможен.

"Каждый день, который мы проводим в ожидании, погибают десятки мирных людей. У нас нет права ждать", - подчеркнул Кассис, добавив: "Когда обстоятельства это позволят, мы должны быть готовы".

Конференция по Украине в Давосе

Большое число участников конференции по Украине в Давосе Кассис расценил как успех этого мероприятия. Между тем Киев хотел бы провести "Всемирный мирный саммит" и на более высоком уровне. Как рассказал Кассис, в ближайшие дни должно состояться обсуждение этого вопроса с Владимиром Зеленским.

Утром 14 января МИД Швейцарии сообщил, что свое участие в мирной конференции по Украине подтвердили представители 80 государств. Это значительно больше, чем на аналогичных встречах, состоявшихся в 2023 году в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте. Германию, по данным пресс-службы правительства ФРГ, представляет Йенс Плётнер (Jens Plötner) - советник канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Главной темой обсуждений в Давосе стала так называемая "формула мира", предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот план содержит десять пунктов, в том числе вывод войск РФ со всей территории Украины, наказание российских военных преступников, выплату Россией репараций Украине и предоставление этому государству международных гарантий безопасности.

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