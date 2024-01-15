Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где в течение выходных состоялся очередной раунд международных переговоров о путях мирного урегулирования российско-украинской войны.

Как сообщили в Офисе президента, 15 января Зеленский начнет рабочий визит в Швейцарию. "В ходе визита президент встретится с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и президентом Швейцарии, примет участие во Всемирном экономическом форуме и проведет ряд двусторонних встреч", — говорится в заявлении ведомства.

Накануне организаторы Всемирного экономического форума в Давосе анонсировали выступление Зеленского 16 января со специальной речью на панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире".

В воскресенье в Давосе проходила встреча представителей более 80 стран и международных организаций, которые обсуждали украинскую "формулу мира". Это уже четвертая подобная встреча, в которой помимо западных стран, поддерживающих Украину, участвуют и государства Глобального Юга.

После консультаций возглавлявший украинскую делегацию в Давосе глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Украина "никогда не согласится и не примет никакого замораживания конфликта".

"Это неприемлемо для украинского общества… Украине не нужны замороженные конфликты. Украине нужен справедливый мир, — цитирует Ермака Украинская служба „Радио Свобода" (в России все структуры этого СМИ включены в реестр „иностранных агентов"). — И Украина хочет не допустить каких-либо потенциальных агрессий в будущем и использует эту возможность".

Обсуждение "формулы мира"



В Давосе, а ранее — на Мальте и в Саудовской Аравии, обсуждалась украинская "формула мира", которую Зеленский представил на саммите "Большой двадцатки" 15 ноября 2022 года.

План состоит из 10 пунктов и в числе прочего включает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины, в том числе из Крыма, наказание военных преступников и выплату компенсаций. Украина рассчитывает на проведение в будущем масштабного международного саммита, где мировые лидеры утвердят эти общие принципы урегулирования войны.

Согласно заявлению главы Офиса президента, в Мальте были рассмотрены первые пять пунктов "формулы мира" (ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение заключенных и депортированных, а также возобновление территориальной целостности Украины).

В воскресенье же обсуждались следующие пять положений украинского плана: вывод российских войск, возобновление справедливости, экологическая безопасность, недопущение эскалации и повторения конфликта, а также подтверждение окончания войны.

Россия в обсуждении украинской формулы не участвует, поскольку возражает против всех ее пунктов.

В воскресенье глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал найти способ, как сделать Москву частью дискуссий о "формуле мира".

"Нам нужно будет найти способ включить Россию в этот [мирный] процесс. Мира не будет, если Россия не скажет свое слово. Но это не значит, что мы должны просто сидеть и ждать, пока Россия что-то сделает — совсем наоборот. Каждую минуту, пока мы ждем, десятки мирных жителей в Украине погибают или получают ранения. Мы не имеем права просто ждать", — добавил он.

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