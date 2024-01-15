Более 20 финских компаний занимались экспортом в Россию товаров двойного назначения, выяснили расследователи общественного вещателя Yle, изучившие таможенные данные, материалы предварительных полицейских расследований и другие данные.

Как отмечают журналисты, речь идет о логистических и экспедиторских фирмах, оказывавших посреднические услуги. Компании, работающие в "неприметных ангарах и небольших офисах" в приграничных городах и в столичном пригороде Вантаа, где расположен крупнейший аэропорт страны, преимущественно принадлежат выходцам из РФ. Среди клиентов — юрлица, связанные с предприятиями российского военно-промышленного комплекса и спецслужбами.

Так, в находящемся недалеко от границы городе Лаппеенранта работают две компании, которые отправляли в Россию датчики, дизельные двигатели, топливные насосы и трансмиссионное оборудование. Часть этих компонентов впоследствии была обнаружена в оружии и транспортных средствах, уничтоженных или захваченных украинскими военными при отражении российской агрессии.

Другие финские компании поставляли в Россию оборудование, "пригодное для военных исследований, разработки продуктов и разведки". В качестве примеров журналисты называют оптические устройства, вольтметры, газовые двигатели и компрессоры, металлообрабатывающее оборудование и полипропиленовые изделия.

"Для функционирования российской военной машины требуется не только оружие", — подчеркивают авторы расследования.

Некоторые товары, отмечает Yle, могли быть отправлены в РФ через третьи страны, поэтому часть информации не попала в таможенную статистику. В частности, отмечают авторы расследования, компания, ранее напрямую отправлявшая товары своим российским клиентам, после начала полномасштабного вторжения в Украину начала осуществлять поставки в Узбекистан.

По крайней мере девять клиентов финских компаний в РФ имеют "прямые связи" с российскими спецслужбами или оборонной промышленностью, утверждают журналисты. В частности, на сайте одной из таких фирм они обнаружили благодарности от ФСБ.

Названия изученных финских фирм в материале не приводятся, поскольку они "не обладают значительной экономической властью, а их владельцы не были осуждены за преступления". Представители компаний, согласившихся на просьбу Yle о комментарии, заявили, что не нарушают санкции и не "поддерживают" российскую армию. Некоторые бизнесмены выразили уверенность, что их контрагенты не передают купленные товары предприятиям оборонной промышленности РФ, другие подчеркнули, что им неизвестно, как используются поставленные грузы.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram