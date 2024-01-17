Еврокомиссия начала подготовку отчета о реформах, необходимых Евросоюзу для расширения до 30 и более государств. Об этом глава исполнительного органа ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила во время выступления в Европарламенте.

"Мы начнем работать над нашими собственными реформами, чтобы подготовиться к созданию Союза из более чем 30 государств-членов", — сказала фон дер Ляйен.

Она пояснила, что рекомендации Еврокомиссии будут представлены Европарламенту и Совету ЕС в феврале в преддверии саммита глав государств и правительств Евросоюза. Подготовленный план реформ будет носить информационный, а не законодательный характер, отмечает Politico.

В сентябре прошлого года фон дер Ляйен, выступая с ежегодным посланием к Европарламенту, заявила, что Евросоюз в рамках подготовки к расширению должен внести изменения в основополагающие документы ЕС, "если и где это будет необходимо".

В декабре лидеры стран Евросоюза одобрили формальное начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Статус кандидата на вступление предоставили Грузии. Им также обладают пять балканских стран и Турция, которая фактически остановила переговоры с Брюсселем.

Сейчас членами Евросоюза являются 27 государств. Последнее на данный момент расширение ЕС произошло в 2013 году, когда к блоку присоединилась Хорватия.

Европарламент ранее выступил с инициативой связать принятие в Евросоюз новых членов с изменением основополагающих документов объединения. В частности, депутаты предлагали активнее использовать квалифицированное большинство вместо принципа единогласного принятия решений.

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