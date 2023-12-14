Грузии предоставлен статус кандидата на вступление в ЕС, а европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой по вступлению в Евросоюз, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Лидеры ЕС решили пока не открывать переговоры о членстве с Боснией и Герцеговиной, заявили, что для этого нужен "необходимый уровень соответствия критериям".

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and… — Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023



Как ранее сообщалось, против того, чтобы приглашать Украину к переговорам, выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Украина подала заявку на членство в Евросоюзе сразу после начала полномасштабного вторжения войск РФ. В начале ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС, а также предоставить Грузии статус кандидата.

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