Министерство иностранных дел Пакистана сообщило, что военные нанесли серию "высоко скоординированных ударов по укрытиям террористов" в провинциях Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

В заявлении ведомства подчеркивается, что целью операции было обеспечение безопасности Пакистана, поскольку власти получили информацию о "надвигающейся крупномасштабной террористической активности" боевиков пакистанского происхождения, укрывающихся на территории Ирана. "Несколько" террористов были убиты в результате удара, утверждают в МИД страны.

По данным агентства Anadolu, пакистанская армия атаковала семь объектов "Освободительной армии Белуджистана", которая признана террористической в Пакистане, Евросоюзе, США, Великобритании и Китае.

В свою очередь иранское новостное агентство Mehr пишет о взрывах в городе Сараван и его окрестностях. По данным местных властей, в результате атаки со стороны Пакистана погибли семь мирных жителей — трое женщин и четверо детей. Подчеркивается, что все они не были гражданами Ирана.

Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анвар-уль-Хак Какар на фоне произошедшего прервал свое участие в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе, отмечает телеканал Al Jazeera.

Во вторник Иран нанес удары по территории Пакистана. Иранские СМИ писали, что целью атак были штабы группировки "Джейш аль-Адль". Пакистанские власти заявили, что жертвами ударов стали двое детей, и обвинили Тегеран в нарушении суверенитета страны. Действия иранской армии при этом были названы "неприемлемыми".

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram