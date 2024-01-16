Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удары баллистическими ракетами по нескольким целям в Ираке и Сирии. В том числе, по утверждениям иранских сил, нападению подвергся "израильский шпионский центр" около столицы курдского автономного региона в Ираке города Эрбиль, а также цели в Сирии, связанные с группировкой "Исламское государство".

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах, взрывы были слышны в примерно в 40 км от Эрбиля, в числе прочего в этом районе находится консульство США и жилые районы.

Государственный департамент США заявил, что американские объекты при ударе не пострадали, однако осудил действия Ирана как безответственные.

"Мы отслеживали ракеты, которые попали по северу Ирака и Сирии. Американские объекты и сотрудники не пострадали", — сообщила официальный представитель американского Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

Власти курдского региона Ирака сообщили, что в результате иранских ударов были убиты по меньшей мере четыре мирных жителя, а шестеро получили ранения. Премьер-министр региона Масрур Барзани назвал ракетный удар по Эрбилю "преступлением против курдского народа".

По данным источников, на которые ссылается агентство Reuters, в числе убитых был курдский мультимиллионер Пешрав Дизайи и несколько членов его семьи. В его дом попала по меньшей мере одна ракета. Reuters напоминает, что Дизайи был близок к правящему в регионе клану Барзани и занимался масштабными девелоперскими проектами в курдской части Ирака.

Как пишет агентство, другая ракета попала в дом высокопоставленного офицера курдской разведки, а еще одна — в курдский разведывательный центр. Полеты в аэропорту Эрбиля были приостановлены, сообщают источники Reuters.

Между тем, Корпус стражей Исламской революции заявил об уничтожении "шпионских центров и сборищ антииранских террористических групп в регионе". Согласно заявлению КСИР, ракетный удар был нанесен по штабу израильской спецслужбы "Моссад" в курдском регионе Ирака. Независимого подтверждения этих утверждений нет.

AFP цитирует сообщение официального агентства КСИР, по данным которого был также нанесен ракетный удар по расположенной в Сирии инфраструктуре "Исламского государства".

КСИР добавляет, что эта атака была ответом на "последние преступления террористических групп, которые несправедливо сделали мучениками группу наших дорогих соотечественников в Кермане и Раске".

В начале января на мероприятии в городе Керман, посвященном памяти убитого года назад деятеля Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, прогремели мощные взрывы. Погибло около 90 человек, множество людей получили ранения. Ответственность за это нападение взяло на себя "Исламское государство".

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