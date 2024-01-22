С начала полномасштабного российского вторжения в Украину литовская компания Jurby Water Tech поставила в РФ товары двойного назначения стоимостью 62 млн евро, выяснили журналисты LRT.

Jurby Water Tech производит системы фильтрации воды, которые в рамках санкционного законодательства считаются товарами двойного назначения. "Некоторые компоненты могут использоваться в военной промышленности", — пояснила в комментарии LRT представитель Департамента таможни Литвы Ирмина Фролова-Милашене.

Основанная в Литве компания принадлежит зарегистрированной в Нидерландах Jurby Watertech International, у которой есть дочерние юрлица в России. Они, в свою очередь, выступали подрядчиками государственных и близких к Кремлю сырьевых компаний ("Роснефть", "Газпромнефть", "Лукойл"), а также предприятий военно-промышленного комплекса.

Летом 2022 года в ответ на запрос LRT представители Jurby Water Tech заявили, что заняты продажей бизнеса в России, процесс планировалось завершить к концу июля. Однако доказательств, что выход с российского рынка состоялся, журналисты не обнаружили. Напротив, в 2022 году прибыль компании в РФ выросла более чем в 30 раз: с 22 до 735 тысяч евро. "Прибыль не имеет ничего общего с войной на Украине", — утверждали в фирме.

Зарегистрированная в Каунасе компания организовывала поставки через посредников в Эстонии, Польше, Словакии, Турции и Китае, а также весной 2022 года открыла подразделение в Казахстане, который не присоединился к санкциям против России. Впрочем, представители бизнес-группы утверждают, что эта "дочка" работает исключительно на местном рынке.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram