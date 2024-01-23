С января по октябрь 2023 года в Европе зафиксировали более 30 тысяч случаев заражения корью, сообщает Politico со ссылкой на европейский офис Всемирной организации здравоохранения. Для сравнения, за весь 2022 год заболел 941 человек.

Эксперты ВОЗ связывают резкий рост заболеваемости корью со снижением уровня вакцинации. Ряд случаев зафиксирован в странах, где болезнь уже объявили ликвидированной на местном уровне. Организация призвала правительства провести "срочные" кампании по иммунизации населения.

"Необходимы срочные усилия по вакцинации, чтобы остановить передачу и предотвратить дальнейшее распространение. Крайне важно, чтобы все страны были готовы быстро выявлять и своевременно реагировать на вспышки кори, которые могут поставить под угрозу прогресс на пути к ликвидации этой болезни", — заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

С 2020 по 2022 год плановой вакцинации детей от кори помешала пандемия Covid-19. По оценкам ВОЗ, за это время более 1,8 млн детей не получили прививку.

На прошлой неделе о резком росте заболеваемости корью сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании. В понедельник в Соединенном Королевстве началась масштабная кампания по вакцинации.

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