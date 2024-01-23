Экс-главу антикоррупционного ведомства и его зама приговорили к двум годам тюрьмы по делу 2007 года, по которому Дуда уже миловал их.

Президент Польши Анджей Дуда во вторник, 23 января, помиловал двух бывших депутатов от партии "Право и справедливость" (ПиС), приговоренных к лишению свободы по делу 2007 года. Речь идет о бывшем министре внутренних дел Польши, экс-главе Центрального антикоррупционного бюро Мариуше Каминьском и его заместителе Мацее Вонсике, арестованных в президентском дворце в начале января.

Приговор Каминьскому и Вонсику

Дело Каминьского и Вонсика продолжается с 2007 года, когда разразился скандал вокруг антикоррупционного ведомства. Суд первой инстанции вынес обвинительный приговор, а в 2015 году, сразу после прихода ПиС к власти, президент Дуда помиловал обоих политиков.

В июне 2022 года Верховный суд Польши отменил помилование, и процесс по делу Каминьского и Вонсика был возобновлен. В конце декабря 2023 года окружной суд в Варшаве признал обоих виновными в превышении полномочий во время руководства Центральным антикоррупционным бюро в рамках разбирательства о взятках и приговорил каждого к двум годам лишения свободы. Политики были задержаны 9 января этого года в президентском дворце в Варшаве, поскольку в этот день официально начались сроки их наказания. Анджей Дуда при этом заявлял, что его помилование продолжает действовать.

Каминьский в тюрьме объявил голодовку в знак протеста против приговора, который он считает "актом политической мести". На прошлой неделе Дуда сообщил, что бывшему министру внутренних дел Польши судом было назначено принудительное кормление в тюрьме. Дуда отметил, что считает Каминьского и Вонсика политзаключенными, а их преследование противозаконным, поскольку они были честными госслужащими и "беспощадно боролись с коррупцией".

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