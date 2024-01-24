Эстонец Мартин Таннинг, который помогал украинской армии сбором снаряжения, почти месяц находится под стражей в Днепре. Таннинга подозревают в совершении автоаварии, в которой погиб человек. Полиция также установила, что Таннинг был в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения, пишет LETA со ссылкой на Rus.Postimees.

Трагическая авария произошла в Днепропетровской области вечером 29 декабря, когда Таннинг доставлял очередную партию гуманитарной помощи украинскому подразделению. Эстонец находился за рулем грузовика Volvo, предназначенного для украинских солдат. Таниннг ехал на нем при плохих погодных условиях и в темноте.

Впереди ехал внедорожник Nissan, который в результате удара сзади, полученного от грузовика под управлением Таннинга, отбросило в ехавший перед ним трактор. Мужчина, сидевший на переднем пассажирском сиденье во внедорожнике, погиб.

"Это было сочетание множества плохих обстоятельств", — резюмировал аварию один из друзей Таннинга.

В момент происшествия дорожные условия осложнялись помимо темноты также снегопадом и туманом. По словам друга Таннинга, Мартин ехал на разрешенной скорости. Старый грузовик Volvo не мог ехать быстрее, кроме того, его сзади сопровождала машина полицейских. "По словам Мартина, он увидел Nissan всего в пяти метрах впереди и просто не успел среагировать", — рассказал приятель Таннинга.

Не исключено, что Nissan был соединен тросом с ехавшим впереди трактором, и именно поэтому задние фары внедорожника не горели. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Украинская полиция установила, что сразу после аварии Мартин Таннинг был в состоянии лекого опьянения. Сам Таннинг утверждает, что сразу после происшествия он начал оказывать первую помощь, был в шоке, а находившийся рядом с ним украинский солдат дал ему сделать несколько глотков ликера, чтобы ослабить шок. Так говорит друг Таннинга. Также выяснилось, что мужчины во внедорожнике и водитель трактора находились в состоянии алкогольного опьянения.

По решению суда Таннинг первоначально был взят под стражу на два месяца. По статье УК Украины ему грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокат Таннинга добивается, чтобы эстонца поместили под домашний арест в Днепре.

В настоящее время Таннингу оказывают поддержку его друзья, украинские военные, которым он помогал на протяжении всей войны. Они также сняли квартиру в Днепре, что является необходимым условием для того, чтобы суд рассмотрел возможность помещения Таннинга под домашний арестя.

Солдаты, помогающие Таннингу, — бывшие бойцы батальона "Азов", которые сейчас сражаются в составе одной из украинских штурмовых бригад. Грузовик Volvo, которым управлял Таннинг, предназначался для их подразделения.

Мартин Таннинг является одним из основателей неправительственной организации Pariisi Moto. Эта общественная организация оказывает помощь подразделениям украинской армии с начала войны. На свои собственные деньги, а также на деньги, пожертвованные НКО, Таннинг поставлял украинским военным всевозможную помощь: от бронежилетов до дронов и автомашин. Он всегда лично привозил помощь в Украину.

В конце декабря он вновь отправился в Украину, чтобы доставить необходимое оборудование и грузовик Volvo для одной из украинских бригад.Сейчас Volvo находится в качестве вещественного доказательства в украинской полиции.

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