Польша присоединилась к декларации стран "большой семерки" (G7) о гарантиях безопасности для Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе, заявил во время визита в Киев в понедельник, 22 января, польский премьер-министр Дональд Туск.

Туск прибыл в Киев утром 22 января, это его первая поездка в Украину после возвращения в должность премьер-министра Польши.

"Эта декларация призвана мобилизовать демократические страны для поддержки Украины", - приводит в соцсети X слова Туска его канцелярия.

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, Дональд Туск заявил, что Польша готова углублять финансовое и военное сотрудничество с Украиной и сделает все что в ее силах, чтобы "повысить шансы Украины на победу" в развязанной Россией войне. "Безопасность польской нации и польского государства также поставлена на карту в этой борьбе", - сказал он.

В свою очередь Зеленский сообщил, что провел с Туском "очень продуктивные" переговоры обо всех аспектах двусторонних отношений Украины и Польши. "Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд - это польский кредит для Украины", - написал украинский президент в X.

Польша и Украины готовы урегулировать разногласия

Лидеры Польши и Украины также пообещали урегулировать все спорные вопросы между двумя странами, в том числе разногласия, связанные с недавними протестами на польско-украинской границе.

"Мы обсудили с премьер-министром, что все критические вопросы, которые существуют, могут быть решены на уровне правительств, и работа над этим начнется в ближайшее время", - сказал Владимир Зеленский. По словам Дональда Туска, у Польши и Украины общий взгляд на пограничные вопросы, которые препятствуют транзиту товаров.

В последнее время отношения между Киевом и Варшавой были омрачены разногласиями по поводу экспорта украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Польши, а также протестами польских дальнобойщиков против отмены обязательных разрешений, которые до войны требовались украинскому грузовому транспорту для въезда в ЕС.

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