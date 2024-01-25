Россия закроет на реконструкцию на 2,5 года автомобильный пункт пропуска на границе с Эстонией "Ивангород" в Ленинградской области, сообщил начальник службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления РФ Александр Виноградов.

"Ориентировочный срок закрытия — 2,5 года. Вероятно, более конкретно в дальнейшем будет комментировать эту ситуацию Минтранс — Росгранстрой", — сказал Виноградов

Он уточнил, что закрытие касается только автомобильной составляющей, пешеходная граница продолжит работу, сообщает агентство "Интерфакс".

В ноябре 2023 года было обнародовано распоряжение правительства РФ о приостановлении с 1 февраля 2024 года автомобильного движения с Эстонией через КПП "Ивангород".

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