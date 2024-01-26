Вильнюсское городское самоуправление не продлило разрешение на протест фермеров, поэтому в пятницу, 26 января столицу Литвы должны покинуть около тысячи тракторов, сообщает литовский портал Delfi.

Акция протеста литовских фермеров в Вильнюсе началась во вторник, 23 января, и продолжалась три дня.

Фермеры требовали: отмены обязательства по восстановлению многолетних лугов, возврата старого порядка использования маркированного дизельного топлива, отмены акцизного налога на сжиженный нефтяной газ, повышенного с этого года, решения по так называемому молочному кризису, а также отказа от расширения охранных территорий и прекращения транзита российского зерна.

В среду, 24 января, протестующие высказали свои требования министру сельского хозяйства Кястутису Навицкасу и министру окружающей среды Симонасу Гентвиласу, оба были освистаны собравшимися.

В четверг, 25 января, представители протестующих фермеров встретились с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните и спикером парламента Викторией Чмилите-Нильсен, которые заявили, что поправки к закону об акцизах должны обсуждаться на весенней сессии Сейма в первую очередь.

А вот прибывшего на встречу главного советника президента Ярека Неверовича протестующие фермеры встретили свистом и криками "позор".

Организатор протеста, Сельскохозяйственный совет Литвы, обратился в Вильнюсское городское самоуправление с просьбой о продлении протеста. Однако представители муниципалитета указали, что такой возможности нет.

Председатель Союза фермеров Литвы Раймундас Юкнявичюс попросил Департамент полиции и Дирекцию автодорог сопровождать колонну тяжелой техники.

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