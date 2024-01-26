Россияне в "недружественных странах" смогут проголосовать на выборах президента России, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в "недружественных"", — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ уточнила, что власти рассчитывают открыть за рубежом около 300 участков.

Как сообщалось, в начале января газета "Ведомости" сообщила, что российские власти рассматривают возможность не открывать участки для голосования в "недружественных странах". В качестве возможных причин такого решения источники издания назвали "соображения безопасности" и сокращение числа консульских работников.

В утвержденный правительством РФ список "недружественных" стран входят 49 государств, в том числе Латвия и другие члены Евросоюза.

По данным российского Центризбиркома на 1 июля 2023 года, за пределами РФ проживают около двух миллионов избирателей.

Выборы президента РФ запланированы на 15-17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин в декабре объявил о желании баллотироваться на новый, уже пятый срок.

По данным посольства России, в 2018 году 20,7 тысяч живущих в Латвии граждан РФ проголосовали за кандидатов на президентских выборах. На участках, открытых в Риге, Даугавпилсе и Лиепае, Путина поддержали 94% избирателей, а всего на тех выборах он набрал 76,7% голосов.

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