Будапешт открыт для финансирования пакета в размере 50 млрд евро из бюджета ЕС, но на определенных условиях, заявил советник премьер-министра стран Виктора Орбана.

Венгрия выразила готовность пойти на компромисс в споре о планируемом пакете помощи Европейского Союза Украине. Правительство в Будапеште открыто для финансирования пакета в размере 50 млрд евро из бюджета ЕС на определенных условиях, заявил в понедельник, 29 января, Балаж Орбан, главный политический советник венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Соответствующее предложение Венгрия направила в Брюссель 27 января. Его содержание пока не раскрывается.

Ранее венгерский министр по делам ЕС Янош Бока обвинил Брюссель в шантаже. Поводом для этого послужила статья в газете Financial Times, согласно которой Евросоюз может предпринять шаги против экономики Венгрии, если на саммите ЕС 1 февраля Будапешт продолжит блокировать запланированную помощь Украине. 28 января Бока написал на своей странице в Facebook, что его страна "не уступит под давлением". "Венгрия не устанавливает связи между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и не позволяет другим сторонам делать это, — заявил он. — Венгрия принимала и будет принимать конструктивное участие в переговорах, но не допускает вымогательства".

FT: ЕС угрожает экономике Венгрии за вето на помощь Киеву

Спор между Брюсселем и Будапештом о выделении Украине до 2027 года макрофинансовой помощи ЕС в объеме 50 млрд евро эскалирует, написала Financial Times. По ее данным, власти ЕС готовы нанести ущерб экономике Венгрии, если на саммите ЕС Будапешт наложит вето на дальнейшее финансирование Украины.

"Брюссель разработал стратегию, которая должна прицельно ударить по слабым местам экономики Венгрии, подорвать ее валюту и обвалить доверие инвесторов, чтобы нанести ущерб "рабочим местам и экономическому росту", если Будапешт откажется снять вето с предоставления помощи Киеву", — сообщила FT со ссылкой на разработанный в ЕС документ, с которым ознакомились журналисты.

"Таким образом Европа говорит Виктору Орбану: "Предел достигнут. Пора становиться в общий ряд. Может быть, у тебя есть пистолет, но у нас есть базука", — объясняет суть плана Маджтаба Рахман — глава отдела Европы в консалтинговой фирме Eurasia Group.

На последнем саммите Евросоюза 14-15 декабря 2023 года в Брюсселе Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Киеву 50 млрд евро.

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