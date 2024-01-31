Литовский министр образования и науки Гинтаутас Якштас, который в начале января выступил с инициативой постепенно закрыть русские школы, заявил, что сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня. Об этом сообщает LRT.

"Закрытие школ с русским языком обучения даже не рассматривается, особенно учитывая нехватку школ в этих муниципалитетах. Условия ни для учителей, ни для учеников этих школ ни в коей мере не будут ухудшены", — заявил министр на заседании комитета Сейма по образованию и науке.

Одновременно Якштас пообещал на следующей неделе представить предложения по реформе образования национальных меньшинств. "Вопрос простой — что мы можем сделать, чтобы результаты учеников не отличались независимо от их родного языка. Оставляя все как есть, мы ущемляем учеников. Все сообщество сможет обсудить, представить свои альтернативы, мы организуем дискуссии. Наша цель — равные возможности обучения для всех детей", — заверил он.

В начале января министр предложил изучить вопрос о возможном закрытии русских школ в Литве. По его словам, так детям станет проще интегрироваться в общественную жизнь. В то же время Якштас признал, что юридически этот вопрос неоднозначен, поскольку в Литве работают школы и других национальных меньшинств (в первую очередь, польские).

Против этой инициативы выступили премьер-министр страны Ингрида Шимоните и спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен, Департамент национальных меньшинств, некоторые члены литовского правительства и депутаты, а также представители экспертного сообщества.

Всего в Литве в русских школах учатся около 14 тысяч детей, отмечает LRT.

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