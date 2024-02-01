Президент Украины Владимир Зеленский собирается до конца недели, то есть до 4 февраля, подписать указ об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, утверждает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным CNN, 29 января Зеленский встретился с Залужным и объявил, что собирается отправить его в отставку. Президент предложил главкому другую должность, но он отказался, заявил источник. По его словам, Зеленский сказал, что отказ Залужного не отменяет его отставки с поста главнокомандующего. Об этой встрече ранее также сообщили другие западные СМИ, в том числе The Washington Post и Financial Times.

Телеканал не уточняет, о какой должности шла речь. Украинские издание "Зеркало недели" сообщало, что Залужному предложили стать помощником или советником. The Economist утверждал, что Залужному предложили пост секретаря Совета национальной безопасности Украины.

Как отмечает CNN, 29 января Зеленский на небольшом совещании рассказал некоторым чиновникам, в том числе министру обороны Рустему Умерову, что "принял решение уволить главнокомандующего Вооруженными силами".

Один из источников телеканала сообщил, что на пост главкома, в частности, рассматривают главу украинской военной разведки Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. О том, что власти Украины рассматривают их кандидатуры на пост главнокомандующего ВСУ, сообщали и другие мировые СМИ.

Буданов в интервью CNN сказал, что не собирается становиться главкомом. "Мы находимся в состоянии войны, и все стороны используют все доступные средства, включая информационную войну", — добавил Буданов. Офис Сырского не ответил журналистам CNN.

В офисе президента Украины ранее на этой неделе сообщили, что слухи об отставке Валерия Залужного не соответствуют действительности. В Минобороны Украины также отрицали, что главкома ВСУ собираются уволить.

Между президентом Украины и главкомом ВСУ, по сообщениям СМИ, возникли разногласия на фоне того, что контрнаступление украинской армии летом 2023 года не достигло своих целей. Залужный в ноябре заявил журналу The Economist, что война "зашла в тупик". Зеленский в ответ сказал, что не считает ситуацию на фронте "патовой". В конце декабря президент Украины сообщил, что у него "рабочие отношения" с Залужным.

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