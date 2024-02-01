Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили выделение долгосрочной финансовой поддержки для Украины на сумму 50 млрд евро. Об этом сообщил в соцсети X глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Сделка достигнута! Все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете поддержки Украины на 50 млрд евро в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины. Евросоюз берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины; мы знаем, что поставлено на карту", — написал политик.

Решение о выделении Украине помощи в размере 50 млрд евро из европейского бюджета лидеры ЕС планировали утвердить еще в декабре, но тогда против выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Представители других европейских стран выражали уверенность, что план долгосрочной поддержки Киеву до 2027 года удастся согласовать в январе-феврале.

В преддверии саммита лидеров ЕС, который сегодня проходит в Брюсселе, Орбан предложил компромиссный вариант: Будапешт выразил готовность отказаться от вето при условии, что пакет помощи будет разбит на четыре части, которые будут передавать Киеву раз в год. Отправку каждого транша европейские лидеры должны будут подтверждать новым голосованием.

Мишель написал о достижении соглашения во время неформальной встречи с Орбаном, которая предшествует официальному началу саммита. В переговорах также участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Позднее, пишет Politico, к ним присоединились премьер-министры Польши, Нидерландов и Бельгии.

Какую именно схему выделения помощи для Украины согласовали европейские лидеры, пока что не сообщалось.

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