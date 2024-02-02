Полиция Аргентины применила резиновые пули и водометы против сотен участников протеста, собравшихся перед зданием Конгресса, где законодатели в ускоренном режиме обсуждают реформы, предложенные президентом Хавьером Милеем.

Милей, недавно избранный на этот пост либертарианец и самопровозглашенный анархо-капиталист, предложил целый пакет экономических, социальных и политических реформ, призванных в скорейшие сроки привести страну к свободному рынку, однако далеко не все аргентинцы, в том числе и законодатели, разделяют его планы на будущее.

Сам же президент предупреждает, что без радикальных реформ экономика Аргентины, и так переживающая серьезный кризис, может рухнуть, и тогда страну постигнет, по его словам, "социальная катастрофа библейских масштабов".

Действительно, годовой уровень инфляции составляет 211% — это самый высокий показатель за последние три с лишним десятилетия, а более 40% населения живет за чертой бедности.

Исправить ситуацию и был призван законопроект, первоначально состоявший из 650 пунктов, однако он был сильно урезан с целью заручиться поддержкой оппозиции, составляющей большинство в нижней палате Национального конгресса.

Среди отложенных на полку предложений оказались такие важные, как реформа налоговой системы и системы начисления пенсий.

К тому же из списка на приватизацию государственных компаний был исключен нефтяной гигант YPF.

При этом было сохранено предложение о наделении президента Милея экстренными полномочиями, что позволило бы президенту принимать решения по ряду важных вопросов без консультаций с Конгрессом, хотя срок таких полномочий и был урезан с двух лет до одного года.

Президент Милей настаивает на том, что страна нуждается в "шоковой терапии", однако критики опасаются, что новый законопроект, особенно в части специальных полномочий, может поставить под угрозу демократию в стране, истории которой знает немало случаев узурпации власти.

Отсылая законопроект на рассмотрение Конгресса, Милей утверждал, что правительству необходимы правильные инструменты для решения проблемы обнищания государства. Многие аргентинцы согласны, что с этим надо что-то делать, и поддерживают радикальные планы Милея (в конце концов ради этого они и голосовали за него на выборах), однако некоторые из ранее объявленных реформ уже затормозились.

Так, во вторник суд постановил, что реформа трудового законодательства, введенная указом Милея, является неконституционной.

По мнению судей, президент превысил свои полномочия, протащив эту реформу без согласования с Конгрессом.

Правительство еще может подать апелляцию на это решение, но сейчас оно сосредоточено на принятии всего предложенного законодательного пакета.

Но даже если нижняя палата депутатов его одобрит, новая битва за законопроект еще предстоит в Сенате.

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