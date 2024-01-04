Аргентинский суд поставил подножку новому президенту Хавьеру Милею, приостановив радикальную реформу трудового законодательства, которую он объявил своим декретом.

Иск о приостановке действия декрета подали профсоюзы, заявив, что он подрывает базовые права трудящихся, и трое судей Палаты по трудовым спорам согласились с их требованием.

Президент Милей, как ожидается, обжалует решение суда.

По декрету избранного в ноябре президента-либертарианца испытательный срок для новых работников увеличивается с трех до восьми месяцев, урезаются компенсации уволенным работникам и сокращается отпуск по беременности и уходу за ребенком.

В целом декрет президента предусматривает отмену более чем 350 правил и ограничений, мешающих бизнесу, а также увольнение семи тысяч госслужащих.

Иск против президента подала Всеобщая конфедерация труда (CGT) — это главное в Аргентине объединение профсоюзов и главный противник президента Милея, который хочет отменить ограничения для работодателей, мешающие, по его мнению, развитию экономики.

В декабре, после инаугурации, Милей объявил соотечественникам, что вывести страну из глубокого экономического кризиса может только шоковая терапия.

Инфляция в Аргентине в ушедшем году составила 200%; 40% населения живут ниже черты бедности. Хавьер Милей в своем обращении к согражданам 31 декабря сказал, что если его реформы будут заблокированы, то это приведет к социальной катастрофе библейских масштабов.

53-летний Хавьер Милей на ноябрьских выборах набрал 55,65% голосов, победив левого кандидата Серхио Массу. По ходу предвыборной кампании Милей обещал урезать государственные расходы и вытащить экономику страны из кризиса.

Мерам, которые он предлагает, однако, противятся профсоюзы и левые силы, которые утверждают, что президент хочет лишить трудящихся завоеванных ими прав.

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