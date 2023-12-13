Новое правительство Аргентины планирует ослабить песо более чем на 50% по отношению к доллару США. По словам властей, это часть "шоковой терапии", которая, как они надеются, поможет избежать гиперинфляции в стране.

Обменный курс будет снижен с 391 песо за доллар США до 800, сообщил министр экономики Луис Капуто.

Недавно избранный президент Хавьер Милей заявил, что "экономическая шоковая терапия" необходима Аргентине для преодоления худшего кризиса за последние десятилетия.

В рамках шоковых мероприятий правительство также значительно сократит государственные расходы. Об этот объявил министр экономики.

По его словам, речь идет о сокращении субсидий на топливо и транспорт, а также замораживании расходов на некоторые крупные государственные контракты и рекламу.

Капуто объяснил необходимость подобных мер тем, что он унаследовал худшую экономическую ситуацию в истории Аргентины и пытается таким образом избежать гиперинфляции.

Но он предупредил, что в течение нескольких месяцев экономические показатели в его стране продолжат ухудшаться, "особенно с точки зрения инфляции".

"И я заявляю об этом прямо, потому что, как говорит президент, лучше сказать неудобную правду, чем удобную ложь", — подчеркнул Капуто в своем телеобращении.

Инфляция в Аргентине стала большой проблемой: за последний год цены выросли примерно на 150%. При этом у страны низкие денежные резервы и высокий государственный долг, в то время как 40% населения живет за чертой бедности.

Победивший на недавних президентских выборах в Аргентине экономист Хавьер Милей, который называет себя анархо-капиталистом и либертарианцем, еще во время инаугурационной речи предупредил, что страну ждут жесткие меры экономии.

"К сожалению, я должен вам снова сказать: денег нет. Главное заключается в том, что у мер экономии нет альтернативы, и нет альтернативы „шоковой терапии", — сказал он. — Мы знаем, что в короткой перспективе ситуация ухудшится. Но потом мы увидим плоды наших усилий".

Глава Международного валютного фонда (МВФ), которому Аргентина задолжала 44 млрд долларов, назвала обещанные шоковые меры нового правительства "смелыми", отметив что они должны помочь создать благоприятную среду для роста частного сектора.

"Я приветствую эти решительные меры. […] Это важный шаг на пути к восстановлению стабильности и возрождению экономического потенциала страны", — заявила Кристалина Георгиева.

С 2019 года Аргентина искусственно поддерживает стоимость своей валюты на высоком уровне, строго контролируя ее движение.

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