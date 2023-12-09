Владимир Зеленский отправился в Аргентину, где он примет участие в инаугурации недавно избранного президентом страны Хавьера Милея, сообщает официальный сайт Офиса украинского президента.

В сообщении сказано, что по дороге в Аргентину Зеленский встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Улиссешем Коррейей и Силвой.

Это первая в истории отношений двух стран встреча на высшем уровне, сообщает Офис президента.

Инаугурация Милея состоится в столице Аргентины Буэнос-Айресе 10 декабря.

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