Владимир Зеленский отправился в Аргентину, где он примет участие в инаугурации недавно избранного президентом страны Хавьера Милея, сообщает официальный сайт Офиса украинского президента.
В сообщении сказано, что по дороге в Аргентину Зеленский встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Улиссешем Коррейей и Силвой.
Это первая в истории отношений двух стран встреча на высшем уровне, сообщает Офис президента.
Инаугурация Милея состоится в столице Аргентины Буэнос-Айресе 10 декабря.
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