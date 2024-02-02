Более 800 действующих государственных служащих США, Великобритании и стран ЕС подписали коллективное заявление, предупреждающее, что политика их собственных правительств в войне между Израилем и Газой может быть приравнена к «серьезным нарушениям международного права».

В "трансатлантическом заявлении", копия которого была передана Би-би-си, говорится, что их администрации рискуют оказаться соучастниками "одной из худших человеческих катастроф этого столетия", а их экспертные рекомендации не принимаются во внимание.

Это еще один признак серьезных разногласий в правительствах ключевых западных союзников Израиля.

Один из подписавших заявление, правительственный чиновник США с более чем 25-летним опытом работы в области национальной безопасности, рассказал Би-би-си о "продолжающемся игнорировании" их опасений.

"Голоса тех, кто понимает регион и его динамику, не были услышаны", — отметил он.

"Отличие здесь на самом деле в том, что мы не просто оказались неспособны что-то предотвратить, мы активно соучаствуем. Это фундаментально отличается от любой другой ситуации на моей памяти", — добавил чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Заявление подписали государственные служащие США, ЕС и 11 европейских стран, включая Великобританию, Францию и Германию.

В нем говорится, что Израиль "не продемонстрировал никаких ограничений" в своих военных операциях в секторе Газа, "которые привели к десяткам тысяч предотвратимых смертей мирного населения; и… преднамеренному блокированию помощи… подвергая тысячи мирных жителей риску голода и медленной смерти".

"Существует вполне вероятный риск того, что политика наших правительств способствует серьезным нарушениям международного права, военным преступлениям и даже этническим чисткам или геноциду", — говорится в заявлении.

Имена людей, подписавших или поддержавших заявление, не раскрываются. Корреспондент Би-би-си не видел полный список имен, но ему известно, что почти половина подписантов имеет по меньшей мере десятилетний опыт государственной службы.

По словам отставного американского посла, такая координация действий несогласных функционеров в госаппарате сразу многих стран беспрецедентна.

"Это уникальное событие за все время, что наблюдаю за внешней политикой, а это 40 лет", — заметил в разговоре с Би-би-си Роберт Форд, бывший посол США в Алжире и Сирии.

Он сравнил это с опасениями внутри администрации США в 2003 году по поводу ложных разведывательных данных, использовавшихся для обоснования вторжения в Ирак, но на этот раз многие сомневающиеся чиновники решили не молчать.

"[Тогда были] люди, которые знали правду, которые знали, что разведданные подавались избирательно, которые знали, что послевоенного плана не было, но никто ничего не говорил публично. И это оказалось серьезной проблемой" — сказал Форд.

"Проблемы, связанные с войной в Газе, настолько серьезны, а последствия настолько опасны, что они чувствуют себя обязанными предать это огласке", — отметил он.

Чиновники в своем письме пишут, что та военная, политическая и дипломатическая поддержка, которую их правительства оказывают Израилю "без реальных условий или ответственности", может не только привести к гибели еще большего числа палестинцев, но также ставит под угрозу жизни заложников, удерживаемых ХАМАС, а также безопасность самого Израиля и региональную стабильность.

"Военные операции Израиля проигнорировали весь важный опыт борьбы с терроризмом, накопленный после 11 сентября… [военная] операция не способствовала достижению цели Израиля — победе над ХАМАС, а вместо этого усилила притягательность ХАМАС, Хезболлы и других негативных акторов", — сказано в коллективном письме.

Чиновники говорят, что они высказывали свои профессиональные опасения по внутренним каналам, но их "отвергли по политическим и идеологическим соображениям".

Один высокопоставленный британский чиновник, поддержавший это заявление, сообщил Би-би-си о "растущем беспокойстве" среди государственных служащих.

Чиновник упомянул о последствиях принятого на прошлой неделе предварительного решения Международного суда ООН по делу, возбужденному Южной Африкой, которое требовало от Израиля сделать все возможное для предотвращения актов геноцида.

"Наш министр иностранных дел [Дэвид Кэмерон] пренебрежительно назвал иск Южной Африки „не помогающим делу". Это подвергает опасности весь [международный порядок, основанный на правилах]", — сказал британский чиновник, также на условиях анонимности.

"Мы слышали, как министры отмахивались от обвинений в отношении правительства Израиля, по-видимому, не получив надлежащей и обоснованной юридической консультации. Наш нынешний подход, как мне кажется, не отвечает интересам Великобритании, региона или мирового порядка", — добавил наш собеседник.

Би-би-си обратилась за комментариями в Государственный департамент США, Европейскую Комиссию и Министерство иностранных дел, Содружества и развития Великобритании.

В заявлении говорится, что, хотя военная операция Израиля уничтожила беспрецедентное количество жизней и имущества в секторе Газа, действенной стратегии, позволяющей эффективно устранить ХАМАС как угрозу, а также политического решения, обеспечивающего безопасность Израиля в долгосрочной перспективе, не заметно.

Оно призывает правительства США и Европы "перестать утверждать перед лицом общественности, что у израильской операции есть стратегическое и оправданное обоснование".

Израильские официальные лица постоянно отвергают такую критику. В ответ на новое заявление посольство Израиля в Лондоне заявило, что оно действует в соответствии с международным правом.

В заявлении добавлено: "Израиль продолжает бороться против террористической организации, осуществляющей геноцид, которая совершает военные преступления, а также преступления против человечности".

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил, что только полномасштабное военное давление на ХАМАС обеспечит дальнейшее освобождение заложников, а армейские представители заявляют, что уничтожили значительную часть подземной инфраструктуры, используемой группировкой, включая командные центры, места хранения оружия и объекты для содержания заложников.

В субботу израильские военные заявили: "На территории [города] Хан-Юнис мы уничтожили более 2 тысячи террористов на земле и под землей".

Израиль неоднократно отвергал утверждения о том, что он намеренно нападает на мирных жителей, обвиняя боевиков ХАМАС в том, что они скрываются внутри и вокруг гражданской инфраструктуры.

По данным Министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, с начала войны погибли более 26750 палестинцев и по меньшей мере 65 тыс. были ранены.

Израильские официальные лица заявляют, что 9 тыс. из убитых были боевиками ХАМАС, но не представили доказательств для этой цифры. По израильским данным, во время нападений ХАМАС 7 октября более 1200 человек были убиты в Израиле и еще около 100 человек умерли впоследствии от полученных ран. Более 250 человек были взяты в заложники и увезены в сектор Газа.

Администрация США неоднократно заявляла, что в Газе "было убито слишком много палестинцев", но также что Израиль имеет право бороться за то, чтобы события 7 октября "никогда не повторились".

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram