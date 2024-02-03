Депутат бундестага от АдГ Ойген Шмидт объявил об отставке предположительно завербованного ФСБ Владимира Сергиенко

Владимир Сергиенко, деятельность которого по данным The Insider и Der Spiegel могла курировать ФСБ России, ушел с должности помощника депутата бундестага от партии "Альтернатива для Германии"(АдГ) уроженца Казахстана Ойгена Шмидта (Eugen Schmidt). Об этом в пятницу, 2 февраля, в своем аккаунте в Facebook сообщил сам Шмидт.

В своем заявлении депутат не связал уход Сергиенко с его возможной работой на ФСБ. По словам Шмидта, кампания против его помощника в СМИ "делает невозможным продолжение его работы". Он сказал, что Владимир Сергиенко работал на него, чтобы помочь русскоязычным гражданам, "которые подвергаются дискриминации с начала войны в Украине". Шмидт добавил, что уважает его решение об уходе и относится к нему с пониманием.

Кроме того, Шмидт сообщил, что подал судебный иск против газеты Bild за якобы распространение "ложных фактов". Само расследование он связал с растущей популярностью "Альтернативы для Германии" и попыткой немецких властей дискредитировать ее.

Расследование The Insider и Der Spiegel

В четверг, 1 февраля, российское издание The Insider и немецкий Der Spiegel опубликовали совместное расследование, в котором рассказали о возможных связях российского политолога украинского происхождения Владимира Сергиенко с Пятой службой ФСБ России, которая отвечает за оперативную информацию и международные связи.

Сообщается, что Сергиенко, формально являясь помощником депутата Ойгена Шмидта, активно взаимодействовал с целым рядом депутатов крайне правой партии "Альтернатива для Германии". Авторы расследования утверждают, что Владимир Сергиенко стоит за подачей иска в Федеральный конституционный суд Германии от парламентской фракции АдГ об остановке поставок танков Украине.

Кроме того, он устроил выступление депутата бундестага, члена Парламентской ассамблеи Совета Европы и Федерального президиума АдГ Харальда Вайеля (Harald Weyel) в ПАСЕ. Во время него Вайель раскритиковал киевские власти за то, что те якобы открыто преследуют прихожан Украинской православной церкви.

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