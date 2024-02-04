Священный Синод автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) исключил из церковного календаря день памяти новгородского и владимирского князя Александра Невского, причисленного Русской православной церковью (РПЦ) к лику святых, говорится в сообщении на сайте ПЦУ.

По предложению Синодальной календарной комиссии, 23 ноября вместо Александра Невского будут поминать преподобного Александра Константинопольского, первоначальника обители "Неусыпных". В церковный календарь также включен поминальный день в память всех жертв Голодомора в Украине - это четвертая суббота ноября.

Использование фигуры Александра Невского в политических целях

Власти России, включая президента Владимира Путина, нередко используют фигуру жившего в середине XIII века Александра Невского для обоснования теории о вековом противостоянии России и Запада и даже для оправдания агрессии против Украины.

Утверждалось, что Кремль подготовил для государственных СМИ и провластных блогеров методички с рекомендациями, как освещать вторжение в Украину: войну предлагалось сравнивать с Невской битвой - сражением новгородского и шведского войск в XIII веке.

Путин говорил, что князь ездил в Золотую Орду за ярлыком на княжение, но ордынцы, в отличие от представителей Запада, не хотели лишить русских людей православной веры. В оккупированном Мариуполе осенью 2022 года был установлен памятник Александру Невскому. В Харькове памятник князю, наоборот, снесли как символ "русского мира".

ПЦУ - одна из двух крупнейших православных церквей в Украине, она поддерживает независимость страны. РПЦ и большинство православных церквей не признают ее канонической. Не признает ее канонической и Украинская православная церковь (ранее - Московского патриархата), которую власти Украины в свою очередь обвиняют в том, что она не полностью порвала связи с Московским патриархатом.

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