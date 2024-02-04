Находящаяся под санкциями Северная Корея зарабатывает миллионы долларов на экспорте париков и ресниц. Только за прошлый год она экспортировала в Китай 1680 тонн накладных ресниц, бород и париков на сумму около 167 млн долларов, сообщило агентство Reuters.

В публикации отмечается, что в Китае эти товары переупаковывают, а затем перепродают в другие страны, в том числе западные. В 2019 году, когда цены были ниже, КНДР экспортировала 1829 тонн бород, ресниц и париков на 31,1 млн долларов.

Местом назначения почти всего заявленного экспорта Северной Кореи является Китай. Парики и накладные ресницы составили почти 60 процентов экспорта страны в 2023 году.

Крупный экспортер париков

По словам экспертов, КНДР уже давно является крупным экспортером париков и накладных ресниц, но во время пандемии коронавируса, когда власти страны ввели жесткие антиковидные ограничения и закрыли границы, экспорт резко сократился. Тем не менее уже в 2023 году значительная часть торговли северокорейскими ресницами через Китай возобновилась.

Как отмечает Reuters, обработка, упаковка и продажа по всему миру северокорейских накладных ресниц и париков, открыто осуществляемая в соседнем Китае, "дает режиму Ким Чен Ына возможность обойти международные санкции, обеспечивая жизненно важный источник иностранной валюты".

Первые отношения предпринимателей КНР с северокорейскими заводами по производству искусственных ресниц датированы началом 2000-х годов. Китайцев привлекла рабочая сила КНДР из-за ее низкой стоимости и высокого качества производимой продукции. Представитель МИД КНР заявил Reuters, что Пекин и Пхеньян как дружественные соседи осуществляют "нормальное, законное сотрудничество", масштабы которого "не следует преувеличивать".

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