Военные КНДР объявили о спуске на воду первой тактической атомной ударной подводной лодки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

Согласно заявлению властей КНДР, субмарина под названием "Герой Ким Гун Ок", готовится к выходу в море для испытаний. По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, подлодка станет одним из основных "подводных наступательных средств военно-морских сил" страны.

"Церемония запуска подводной лодки ознаменовала начало новой главы в укреплении военно-морских сил КНДР", — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Северной Кореи.

Опрошенные Reuters аналитики считают, что "Герой Ким Гун Ок" — модификация советской подводной лодки проекта 633, которую КНДР купила у Китая в 1970-х годах и начала производить внутри страны. По мнению аналитиков, подлодка вооружена баллистическими и крылатыми ракетами.

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